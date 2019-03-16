رئيس وأساتذة جامعة الأزهر يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء «مسجدي نيوزيلندا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ولفيف من عمداء الكليات، وجمع من الطلاب، صلاة الغائب بمسجد الزهراء داخل الحرم الجامعي بمدينة نصر، على أرواح شهداء وضحايا الهجوم الإرهابي المؤلم، الذي وقع على المصلين الأبرياء ببلدة «كرايست تشيرش»، في نيوزيلندا، وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، داعين المولى عز وجل أن يرحمهم ويتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة وجميع منسوبيها يدينون بأشد العبارات ذلك الحادث الصادم، الذي وقع على مصلين مسالمين، في أحد بيوت الله، مؤكدًا أن ذلك الحادث هو نتاج لخطاب الكراهية و«الإسلاموفوبيا» الذي انتشر على نطاق واسع في الغرب، ويعد بمثابة جرس إنذار لعقلاء وحكماء العالم وكافة المهتمين والمسؤولين بضرورة تعزيز قيم التسامح وقبول الآخر‪ والعيش المشترك التي تحض عليها كافة الأديان السماوية .

رئيس وأساتذة جامعة الأزهر يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء مسجدى نيوزيلندا