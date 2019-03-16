ألقت على وجهه "شطة".. المشدد 7 سنوات لـ"أوشين" حاولت سرقة جواهرجي بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهمتين شرعا في سرقة جواهرجي بمنطقة المطرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز وعضوية المستشارين إبراهيم محمد إبراهيم ومصطفى رشاد ومحمد شريف وأمانة سر عادل الشيخ ومحمد أبوالعلا.
وأحالت النيابة أوشين كمال، ربة منزل، وأميرة محمد علي، للمحاكمة لأنهما في أكتوبر 2018 شرعا في سرقة منقولات ذهبية، للمجني عليه مجدي كامل، جواهرجي، بطريق الإكراه.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة "أوشين" ألقت على وجه الضحية مادة حارة "شطة" واستولت على بعض المشغولات الذهبية وعند محاولاتهما الهرب استغاث الضحية بالأهالي فتمكنوا من ضبطهما.
وأحالت الأجهزة الأمنية المتهمتين إلى النيابة التي أحالتهما لمحكمة الجنايات بتهمة الشروع في السرقة.
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