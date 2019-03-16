أخبار مصر | الزناتي: إنتاج فيلم تسجيلي يحكي تاريخ نقابة الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزناتي: إنتاج فيلم تسجيلي يحكي تاريخ نقابة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسين الزناتي السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة النشاط، عن موافقة الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، على إنتاج فيلم تسجيلي يحكي تاريخ نقابة الصحفيين منذ إنشائها حتى الآن، ودورها التنويري والوطني والنقابي الذي قامت به.