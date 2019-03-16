أخبار مصر | عقد الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء البيطريين 29 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقد الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء البيطريين 29 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد النقابة العامة للأطباء البيطريين، الجمعية العمومية العادية، الجمعة 29 مارس 2019، الساعة الثانية ظهرا، بالقاعة الكبرى بمبنى اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، وذلك لمناقشة تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة عن عام 2018، وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات عن ذات الفترة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية: عرض ميزانية النقابة العامة لعام 2018، واختيار مراقب الحسابات واعتماد مكافأته، واعتماد شراء المدة للأطباء البيطريين للاشتراك فى النقابة، اعتبارا من تاريخ التخرج وحتى يوم الاشتراك بالنقابة، بالإضافة إلى النظر فى موضوع الشهادات المهنية والدبلومات المهنية والماجسيتر المهنى والدكتوراه المهنية، وآخر مستجدات الكادر.

ويشترط لحضور الجمعية العمومية سداد العضو لاشتراك النقابة العامة، حتى نهاية عام 2018.

وتنعقد العمومية بناءا على قانون إنشاء النقابة رقم 48 لسنة 1969، وبناءا على اللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970، وبناءا على قرار مجلس النقابة بتاريخ 3 مارس 2019.