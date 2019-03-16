أخبار مصر | "التضامن" تتعامل مع 8389 مشردا وطفلا بلا مأوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تتعامل مع 8389 مشردا وطفلا بلا مأوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل وحتى مساء أمس الجمعة 8389 حالة مشرد وطفل بلا مأوى.

وأشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع إلى أنه تم التعامل خلال يومي الخميس والجمعه الماضيين مع 166 حالة منهم 82 حالة مشرد و84 طفلا بلا مأوى على مستوى محافظات الجمهورية، ومازالت محافظة القاهرة تتصدر عدد الحالات التي تم التعامل معها، حيث تم التعامل خلال يومي الخميس والجمعه مع 94 حالة منها 61 حالة مشرد و33 طفل بلامأوى، يليها محافظة الجيزة في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 26 حالة منهم 9 مشردين و17 طفلا بلا مأوى.

وتتنوع أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة، حيث تم أمس توزيع 2 بطانية و26 وجبة ساخنة عليهم.

ومازال الفريق يتلقى البلاغات عن حالات المواطنين والاطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١ أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.