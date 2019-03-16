أخبار مصر | "الإسلاموفوبيا" يدين الاعتداء على مصلٍ بأحد مساجد لندن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإسلاموفوبيا" يدين الاعتداء على مصلٍ بأحد مساجد لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، الاعتداء الإجرامي على مصلٍ بأحد مساجد لندن، بعد ساعات من استشهاد 49 مصليًا في هجوم إرهابي على مسجدين في نيوزيلندا، حيث تعرض أحد المصلين لهجوم "بمطرقة" خارج مسجد شرق لندن.

وذكر شهود عيان أن مجموعة من ثلاثة رجال، صاحوا بهتافات مسيئة للإسلام، في أثناء مرورهم أمام مسجد في شارع كانون ستريت.

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وأضافوا أن هذه المجموعة المجرمة وصفت المسلمين الذين يؤدون صلاة الجمعة بأنهم "إرهابيون"، بحسب صحيفة "الإندبندنت".

ونشرت وسائل إعلام بريطانية مقطع فيديو يوثق لحظة الاعتداء على رجل من جانب مجموعة من الأشخاص خارج أحد مساجد العاصمة البريطانية لندن، أمس الجمعة. وتمكن منفذو الهجوم من الفرار واستقلوا سيارة سوداء قبل وصول قوات الشرطة التي تكثف جهودها لضبط المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعا المرصد السلطات البريطانية إلى اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على حياة المصلين وتوفير الأمن للمساجد والمراكز الإسلامية، في إطار الاجتماع المقرر أن يعقده ساجيد جافيد، وزير الداخلية البريطاني مع قادة مكافحة الإرهاب ومسؤولي الأمن لمناقشة التدابير الإضافية الممكنة لحماية المساجد في المملكة المتحدة بحسب ما أوردته صحيفة "الإندبندنت".