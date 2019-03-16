أخبار مصر | "الهجرة" تعلن آلية التواصل حول المفقودين في حادث نيوزيلندا الإرهابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الهجرة" تعلن آلية التواصل حول المفقودين في حادث نيوزيلندا الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، هاتفيًا مع برنامج 8 الصبح على قناة dmc، وأشارت إلى إعلان السلطات النيوزلندية وجود 4 شهداء مصريين في حادث نيوزيلاندا الإرهابي، موضحة أنها تواصلت مع مؤسسة مصر الخير لنقل الجثامين لمثواهم الأخير بمصر في حال طلب أسرهم بذلك. وأضافت أن الحكومة النيوزيلاندية قد أعلنت تحملها لتكلفة نقل الجثامين كل إلى بلاده، وأن التحقيقات مازالت مستمرة لتبين ما إذا كان هناك ضحايا آخرين أم لا، مؤكدة وقوف وزارة الهجرة والبعثة المصرية بنيوزيلاندا إلى جوار الأسر المصرية هناك، لافتة إلى أن الإرهاب لا دين له، بالرغم من أن نيوزيلاندا تتميز باحتضان الثقافات والديانات إلا أن الإرهاب الأسود الذي لا دين له يستهدف المسلمين في المساجد والأقباط في الكنائس، بما يؤكد ضرورة تعاون كافة الدول كلها في مُكافحة الإرهاب، مع ضرورة الاهتمام بالشباب والتنسيق والتعاون لحماية هؤلاء الشباب من خلال وثيقة تعاونية مُشتركة للتصدي لهذه الظاهرة الأليمة، ومن جانبها وجهت الإعلامية هبة ماهر كل الشكر للسيدة الوزيرة على النشاط وسرعة الاستجابة لكل ما يتعلق بالمصريين في الخارج.

وأعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن استمرار متابعة الوزارة للحادث الإرهابي في نيوزيلندا، والتنسيق الكامل مع السفير طارق الوسيمي سفير مصر بنيوزيلندا.

وتابعت، أن الحكومة النيوزيلندية خصصت أرقاما وبريدا إلكترونيا لتسجيل الأشخاص المفقودين، عبر موقع الروابط العائلية هنا: https://familylinks.icrc.org/new-zealand/en/Pages/Home.aspx أو رقم الهاتف 0800 115 019، رقم الهاتف الدولي للشرطة هو +64 3 353 4532، وفقا لما جاء خلال اجتماع نظمته الحكومة النيوزيلندية وبيان لمجلس الوزراء النيوزيلندي.

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وكما أكدت تواجد فريق متخصص في كرايستشيرش وتتواصل معه السفارة على مدار الساعة.

وأعلنت الحكومة النيوزيلندية خلال مؤتمر صباح اليوم استعدادها لنقل جثامين الضحايا إلى البلاد الأصلية، وسعيهم للموازنة بين سرعة ذلك والإجراءات القانونية بنيوزيلندا.

وفي هذا الصدد، تقوم شرطة نيوزيلندا بعملية تحديد هوية ضحايا الكوارث، كما أشارت إلى عدم التأكد من أي معلومات "نهائية" عن جنسيات المتوفين.

وتتلقى وزارة الهجرة أي استفسارات من أسر المفقودين في الحادث عبر البريد الإلكتروني، حيث سيتم إرسال هذه الاستفسارات مباشرة إلى السفارة المصرية بنيوزيلندا.