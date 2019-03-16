أخبار مصر | "التضامن": نعمل على دمج معاشات الدعم النقدي فى قانون موحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": نعمل على دمج معاشات الدعم النقدي فى قانون موحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت نيفين القباج، نائبة وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، أن مشروع قانون الدعم النقدي سيحول كل المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعى تدريجيا لمعاشى تكافل وكرامة.

وأعلنت نيفين القباج، في تصريحات صحفية، انتهاء الوزارة من وضع مسودة مشروع القانون نهاية الشهر الحالي، موضحة أن الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعى ولم تكن مستحقة فى تكافل أو كرامة سيتم إدراجها.

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وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على دمج معاشات الدعم النقدى فى قانون موحد، حيث أن كل معاش يتم استحقاقه على أساس فردى سيندرج فى القانون الجديد تحت معاش كرامة، والمعاش الذى يكون استحقاقه على أساس أسرى سيندرج تحت معاش تكافل.