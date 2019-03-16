مصر | 23 مارس.. استكمال سماع الشهود في محاكمة 213 متهما بـ"أنصار بيت المقدس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 23 مارس.. استكمال سماع الشهود في محاكمة 213 متهما بـ"أنصار بيت المقدس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهره المنعقده بمجمع محاكم طره، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس" وذلك لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة 23 مارس الجاري لاستكمال سماع شهود الإثبات.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الرويني وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.