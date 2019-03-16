مصر | تأييد إدراج 169 متهما على قوائم الكيانات الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأييد إدراج 169 متهما على قوائم الكيانات الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة النقض، برفض طعن 169 متهما في القضية رقم 435 لسنة 2018 على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية وتأييد الإدراج.

وكانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال، أدرجت 169 متهمًا على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.