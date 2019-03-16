مصر | أمن الجيزة يلاحق الخارجين عن القانون في الطالبية

وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، الحملة في مجال المرور عن ضبط 18 سحب متنوع، 18 نموذج 125، 25 اشنباه، وفي مجال المرافق تم ضبط 135 كرسى، 25 قلب شيشة، 15 ترابيزة، 2 ثلاجة، 13 طقطوقة، 6 تروسيكل، 30 قلب شيشة، 51 استاند، 4 طقطوقة، 7 مليكان، 21 ميزان، 2 عربة يد، 9 استاند، 3 حامل شيبسي، 4 أسطوانة، شمسية، 9 ميزان، توك توك، 8 علان بدون ترخيص.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبولة

وجار الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنيةوبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

ضبط مدير محطة وقود استولى على 6.2 مليون لتر مواد بترولية بالمنيا



ضبطت مباحث التموين برئاسة اللواء أنور سعيد مدير الادارة، مدير محطة وقود استولى على 6.2 مليون لتر مواد بترولية فى المنيا.

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وردت معلومات لمباحث التموين، أكدتها التحريات قيام المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات، بدائرة مركز شرطة سمالوط (بمحافظة المنيا)- متوقفة عن العمل من تاريخ 3152018- لإستيلائه على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قِبل الدولة.

وعقب تقنين الاجراءات داهمت مجموعة عمل المحطة المتحرى عنها وأسفرت عن ضبط المدير المسئول وكمية قدرها ( 6،275،000 مليون ومئتان وخمسة وسبعون ألف لتر سولار)، وفقًا لما ورد بتقرير الهيئة العامة للبترول بشأن مسحوبات المحطة والسعة التخزينية لها خلال شهر أبريل ومايو 2018 ببيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.