مصر | تأجيل الطعن على حكم عودة رئيس الزمالك للظهور بالفضائيات لـ 15 إبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل الطعن على حكم عودة رئيس الزمالك للظهور بالفضائيات لـ 15 إبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الاولى فحص، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذى طالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" والقاضي بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهور رئيس نادي الزمالك في الفضائيات والصحف لمدة شهرين، لجلسة 15ابريل المقبل.

اختصم الطعن رقم 42478 لسنة 65 قضائية علّيا، رئيس نادي الزمالك.

كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكما في وقت سابق، بقبول الدعوى رقم 24105 لسنة 73ق، ضد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والمقامة من رئيس نادي الزمالك، ووقف قرار منعه من الظهور الإعلامي، وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهوره.

وذكرت الدعوى، أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام أصدر قرار بإيقاف رئيس نادى الزمالك لمدة 3 أشهر من الظهور الإعلامى، وعقب انتهاء المدة بـ3 أيام أصدر المجلس قراراً بتاريخ 15 يناير الماضي ، بايقافه لمدة شهرين.