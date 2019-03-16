مصر | تعرف على موعد إجراء قرعة حج "الداخلية" في المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد إجراء قرعة حج "الداخلية" في المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية، عن موعد إجراء قرعة الحج للعام 2019، وتجري القرعة بمقرات مديريات الأمن بكل المحافظات، حيث تقرر إجراء قرعة الحج وزارة الداخلية إبتداءً من اليوم السبت الموافق 16 مارس حتى يوم الخميس الموافق 21 مارس على أن يتم إجراء القرعة لكل محافظة في اليوم المحدد لها، وقد تقرر أن يكون نصيب حج وزارة الداخلية لهذا العام 22500 حاج.

وتتم القرعة من خلال الاختيار الإلكتروني، وذلك بتقسيم المحافظات لمجموعات بأيام مختلفة وسنوضح بالمقال أيام إجراء القرعة والمحافظات كل في الوقت المحدد له، مع توفير الرابط المباشر للإستعلام عن أسماء الفائزين بعد إجراء القرعة مباشرةً.

موعد إجراء القرعة لكل المحافظات

الموعد المحافظة التي يتم بها القرعة

السبت 16 مارس الوادي الجديد- الشرقية- دمياط-الفيوم- مرسي مطروح

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الأحد 17 مارس أسيوط- القليوبية- بورسعيد- بني سويف- الإسكندرية

الإثنين 18 مارس سوهاج- شمال سيناء- الإسماعيلية- المنيا- البحيرة

الثلاثاء 19 مارس قنا- الدقهلية- السويس- كفرالشيخ

الأربعاء 20 مارس الأقصر- الجيزة- البحر الأحمر- الغربية

الخميس 21 مارس أسوان- القاهرة- جنوب سيناء- المنوفية

ويتم الاستعلام عن أسماء الفائزين، بالدخول علي الرابط الموضح بالرقم القومي للمتقدم، لمعرفة عما إذا تم قبوله بالقرعة من عدمه.