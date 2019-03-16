مصر | "أمن الجيزة" يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمن الجيزة" يواصل حملاته لإزالة الإشغالات بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفى الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، واللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخرى.

وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة في مجال مجهود البحث الجنائي عن ضبط 2 سلاح أبيض، 6 مسجل شقي خطر، 2 جناية، 8 مستأنف، 51 جزئي، 44 غرامات، 2 دراجة بخارية، 2 مخالفات، 470 جنية مبالغ مالية، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 20 كرسي، 2 أسطوانة، 2 ثلاجة، 7 ترابيزة، 5 طقطوقة، 5 استاند، 5 ميزان، 25 قلب شيشة، 2 شمسية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

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ووجه مدير الأمن بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة ومنع عودة الباعة الجائلين للمكان.

سقوط تشكيل عصابي لسرقة التكاتك بالإكراه من أصحابها بالخانكة



سقط فى قبضة ضباط قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية بالاشتراك مع مباحث القليوبية، عناصر تشكيل عصابى من بينهم ربة منزل تخصص فى سرقة التكاتك بالإكراه من أصحابها بالخانكة.

البداية أثناء قيام قوة أمنية بملاحظة الحالة الأمنية بناحية منطقة سرياقوس بدائرة مركز شرطة الخانكة، إستغاث بهم " حسن ر. ح" 18 سنة،سائق توك توك" - مقيم بالمرج، مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى، على أثر قيام 4 أشخاص بالإستيلاء على مركبة التوك توك عقب تهديده، وإحداث إصابته بسلاح أبيض "مطواه".