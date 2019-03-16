مصر | تحرير 3277 مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة

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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 3277 مخالفة مرورية تنوعت في ضبط 1428 مخالفة انتظار خاطئ، 69 بدون قيادة، 48 بدون تسيير، 305 متنوع، 1300 نـمــوذج 125، 31 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، 28 الصلاحية الفنية، حجز توك توك، 22 عدم استخدام حزام الأمان، حملة سرفيس، 12 التصالح الفوري، 20 ملصقات ومتعلقات، 14 زجاج فاميه، تجاوز السرعة المقررة قانونا ( الرادار ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.