مصر | حبس عصابة "الثعلب" لترويج المواد المخدرة في الأميرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عصابة "الثعلب" لترويج المواد المخدرة في الأميرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة الأميرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري لحيازتهم مواد مخدرة بمنطقة الأميرية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "زاهر. م"، و"ناجي. و" والشهير بالثعلب وبسؤالهما أنكروا ترويجهما للمواد المخدرة وبيعها على الشباب كما أنكرا امتلاكهما للمواد المضبوطة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة الأميرية تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها على الشباب وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 15 قطعة حشيش، 10 أكياس استروكس وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

الأمن العام يضبط مختطفي طفل بسبب خلافات مع والده بالأقصر

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية، من ضبط 4 أشخاص من مرتكبى واقعة إختطاف طفل لوجود خلافات مالية بين أحدهم ووالد الطفل، وإعادته سالمًا إلى أهليته بالأقصر.

Advertisements

وتلقى مركز شرطة إسنا بلاغا من سيد أ. م- تاجر، ومُقيم بدائرة المركز، بإتهامه " مساعد.م.ع" تاجر "، بأنه وراء قيام مجهول يستقل دراجة نارية بخطف نجله "محمد، 4 سنوات " من أمام مسكنه لسابقة وجود خلافات مالية بينهما ومطالبته له بسداد مبلغ 700 ألف جنيه نظير معاملات تجارية بينهما، وسابقة تهديده بخطف أحد أبنائه.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بالأقصر وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من: مساعد م. ى "تاجر "، محمد ن. ع "عاطل"، عبدالوهاب ع. أ "مزارع"، محمود ع. ع "مزارع"، يونس م. ى، "عاطل"وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين عدا المتهم الخامس.

وبمواجهة المتهم الأول أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين، وقرر أنه دائن لوالد الطفل المختطف بمبلغ مليون و200 ألف جنيه، نظير مشاركتهما فى التجارة، وإتفاقه مع المتهم الثانى على إختطاف نجل المبلغ، وفى سبيل ذلك قام بإعطائه مبلغ 1800 جنيه ودراجة نارية خاصة به لإستخدامها فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهة باقى المتهمين أقروا بإرتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وتم إعادة الطفل إلى أهليته سالمًا (جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.