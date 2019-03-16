مصر | التحقيق في واقعة شروع 6 عاطلين بقتل طفل منعهم من التحرش بفتيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق في واقعة شروع 6 عاطلين بقتل طفل منعهم من التحرش بفتيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق في واقعة قيام 6 عاطلين بالتحرش بـ3 فتيات والشروع في قتل صديقهم بمول رقم واحد بمدينة الرحاب وأمرت النيابة بسرعة وضبط المتهمين.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا يفيد بقيام 6 عاطلين بضرب "عمار.م" 15 سنة والشروع في قتله وذلك بعد قيام المتهمين بالتحرش بـ3 فتيات وبتدخل المجني عليه قاموا بضربه والشروع في قتله وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمول تم رصد المتهمين وجار ضبطهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

القبض على لصين حاولا قتل صاحب شقة ضبطهما أثناء سرقتها بالمطرية

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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على لصين حاولا قتل صاحب شقة ضبطهم أثناء قيامهما بسرقتها بمنطقة المطرية.

وتلقى اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم حسين خيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية مفادة تلقية بلاغا من "محمد. ع"، يفيد بقيام عاطلين بالهجوم على شقته وكسر بابها وأثناء محاولتهما سرقتها حضر المجني عليه وتمكن من ضبطهما وقاما بالتعدي عليه لكن الجيران تمكنوا من الإمساك بهما وتبين أنهم كل من "هادي. م"، و"رامي. ع"، عاطلين وبمواجهتهما أمام العميد أشرف عبدالعزيز مأمور المطرية اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.