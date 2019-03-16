مصر | الأمن يبحث عن 6 شباب تحرشوا بـ3 فتيات في الرحاب واعتدوا على صديقهن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن يبحث عن 6 شباب تحرشوا بـ3 فتيات في الرحاب واعتدوا على صديقهن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور، مدير الأمن، جهودها لضبط 6 شباب تحرشوا بـ3 فتيات بعد التعدي على صديقهم، بأحد المولات التجارية بمنطقة الرحاب.

وتلقى الرائد تامر عبد الشافي، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بأحد المولات التجارية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين قيام 6 شباب بالتعدي على "عمار م" 16 سنة، طالب وإصابته، بعد التحرش بـ3 فتيات كانوا يسيرون معه، وتم توجيه عدة مأموريات لضبط المتهمين.

وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير مباحث العاصمة، بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.