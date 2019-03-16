مصر | القبض على عصابة سرقة السيارات وتفكيكها بالمطرية

تمكنت اجهزة الأمن بالقاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير الأمن من القبض على 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات وتفكيكها بالمطرية.

وتلقى العميد أشرف عبدالعزيز مأمور قسم شرطة المطرية عدة بلاغا من المواطنيين تفيد بسرقة سيارتهم وبإجراء التحريات تحت قيادة المقدم حسين خيري رئيس المباحث دلت أن وراء تلك الوقائع تشكيل عصابي مكون من كل من "عاصم. ف" 23 سنة عامل، "هشام. ف" 25 سنة، و"كريم. م" عاطل 26 سنة وتم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 4 سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

وأمر اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة بتحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.

الأمن العام يضبط مختطفي طفل بسبب خلافات مع والده بالأقصر

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية، من ضبط 4 أشخاص من مرتكبى واقعة إختطاف طفل لوجود خلافات مالية بين أحدهم ووالد الطفل، وإعادته سالمًا إلى أهليته بالأقصر.

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وتلقى مركز شرطة إسنا بلاغا من سيد أ. م- تاجر، ومُقيم بدائرة المركز، بإتهامه " مساعد.م.ع" تاجر "، بأنه وراء قيام مجهول يستقل دراجة نارية بخطف نجله "محمد، 4 سنوات " من أمام مسكنه لسابقة وجود خلافات مالية بينهما ومطالبته له بسداد مبلغ 700 ألف جنيه نظير معاملات تجارية بينهما، وسابقة تهديده بخطف أحد أبنائه.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بالأقصر وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من: مساعد م. ى "تاجر "، محمد ن. ع "عاطل"، عبدالوهاب ع. أ "مزارع"، محمود ع. ع "مزارع"، يونس م. ى، "عاطل"وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين عدا المتهم الخامس.

وبمواجهة المتهم الأول أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين، وقرر أنه دائن لوالد الطفل المختطف بمبلغ مليون و200 ألف جنيه، نظير مشاركتهما فى التجارة، وإتفاقه مع المتهم الثانى على إختطاف نجل المبلغ، وفى سبيل ذلك قام بإعطائه مبلغ 1800 جنيه ودراجة نارية خاصة به لإستخدامها فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهة باقى المتهمين أقروا بإرتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وتم إعادة الطفل إلى أهليته سالمًا (جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.