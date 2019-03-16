مصر | ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بحوزة راكب بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بحوزة راكب بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي ، من ضبط راكب مسافر على طائرة شركة فلاي ناس المتجهه إلى الرياض.

Advertisements

واشتبهت الخدمة المعنية ( نقطة التفتيش الأولى ) من ادارتى (البحث الجنائى - تامين الركاب ) على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكب وبفتح الحقائب وتفتيشها عثر مخبا بداخل بعض المأكولات " طيور مجمدة " على الآتي: عدد (1950 الف تسعمائة و خمسون قرص ) لعقار الترامادول المخدر، عدد ( 8،400 قمانية الاف و اربعمائة قرص ) لعقار الكبتاجون المخدر.

وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي باتخاذ الاجراءات القانونية الازمة.