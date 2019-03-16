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مصر | ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بحوزة راكب بمطار القاهرة

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تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي ، من ضبط راكب مسافر على طائرة شركة فلاي ناس المتجهه إلى الرياض.

 

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واشتبهت الخدمة المعنية ( نقطة التفتيش الأولى ) من ادارتى  (البحث الجنائى - تامين الركاب ) على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل الحقيبة  الخاصة بالراكب وبفتح الحقائب وتفتيشها  عثر مخبا بداخل بعض المأكولات " طيور مجمدة " على الآتي: عدد (1950 الف تسعمائة و خمسون قرص ) لعقار الترامادول المخدر، عدد ( 8،400 قمانية الاف و اربعمائة قرص ) لعقار الكبتاجون المخدر. 

  

 وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي باتخاذ الاجراءات القانونية الازمة.

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