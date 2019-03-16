البابا يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية العباسية

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البابا تواضروس

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، القداس الإلهي من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة مجموعة من أساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة وشعب الكنيسة، ةيأتي القداس الإلهي إحياءً لتذكار قديسي الكنيسة الذين رحلوا، ومنهم قداسة البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 من تاريخ من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ117، والقمص فلتأؤس السرياني، والقمص بيشوى كامل، والقمص ميخائيل إبراهيم.

وصلى البابا تواضروس، يوم الثلاثاء الماضي، القداس الإلهي في الكاتدرائية الكبرى بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وتمم طقس سيامة 15 من الشمامسة الخدام في رتبة القسيسية للخدمة بكنائس الإسكندرية، وشارك في صلوات القداس والسيامة من أحبار الكنيسة: الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي والآباء أساقفة