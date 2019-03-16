البابا يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية العباسية

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البابا تواضروس
ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، القداس الإلهي من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة مجموعة من أساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة وشعب الكنيسة، ةيأتي القداس الإلهي إحياءً لتذكار قديسي الكنيسة الذين رحلوا، ومنهم قداسة البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 من تاريخ من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ117، والقمص فلتأؤس السرياني، والقمص بيشوى كامل، والقمص ميخائيل إبراهيم.
وصلى البابا تواضروس، يوم الثلاثاء الماضي، القداس الإلهي في الكاتدرائية الكبرى بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وتمم طقس سيامة 15 من الشمامسة الخدام في رتبة القسيسية للخدمة بكنائس الإسكندرية، وشارك في صلوات القداس والسيامة من أحبار الكنيسة: الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي والآباء أساقفة
وصلى البابا تواضروس، يوم الثلاثاء الماضي، القداس الإلهي في الكاتدرائية الكبرى بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وتمم طقس سيامة 15 من الشمامسة الخدام في رتبة القسيسية للخدمة بكنائس الإسكندرية، وشارك في صلوات القداس والسيامة من أحبار الكنيسة: الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي والآباء أساقفة القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب.
وكما شارك في القداس: الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد من كهنة الإسكندرية وجمهور غفير من شعبها.
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