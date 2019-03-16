شكرا لقرائتكم خبر عن «النقض» تؤيد إدراج 169 متهمًا على قوائم الكيانات الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أيدت محكمة النقض، السبت، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، القرار بإدراج 169 متهمًا على قوائم الإرهابيين، كما رفضت الطعون المقدمة منهم، ليصبح القرار نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن مرة أخرى.

وبموجب القرار يمنع المتهمون من السفر، ويتم التحفظ على أموالهم.

ونشرت الوقائع المصرية في 10 مايو الماضي، قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال بشأن إدراج 169 متهمًا على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.‎