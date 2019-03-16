شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفنانين المشاركين في تجميل أسوان استعدادا لملتقى الشباب العربي الأفريقي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، 7 من الفنانين التشكيلين الذين شاركوا في تصميم وتنفيذ جدارية فنية بطول 38 متر بميدان المسلة بطريق المطار، تبرز المقومات الأثرية والتراثية لأسوان، بإشراف الدكتورة فيفيان البتانونى، مدير إدارة الفنون التشكيلية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

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وأهدى المحافظ للفنانين ميداليات تذكارية وشهادات تقديرا لجهودهم، كما أهدى اللواء أحمد إبراهيم درع المحافظة وشهادة تقدير للدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لحرصه على التعاون المثمر والمستمر من الهيئة في كافة المناسبات والأحداث التي تشهدها أسوان.

وأشاد محافظ أسوان بدور وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، في مساندة ودعم جهود المحافظة لإبراز المقومات السياحية والأثرية والثقافية لأسوان عاصمة الشباب الإفريقي، وهو الذي توازي مع قيام كلية التربية النوعية بجامعة أسوان في تصميم وتنفيذ جداريات أخرى وذلك ضمن أعمال التجميل التي شهدتها المدينة استعدادا لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقي.

وأكد على ضرورة الاستمرار في التعاون من خلال تكليف فنانين ونحاتين لتصميم وتنفيذ تماثيل لشخصيات ومشاهير أسوان وخاصة التاريخية لوضعها في الميادين الرئيسية.

محافظ أسوان يكرم المشاركين فى أعمال التجميل التى تمت لاستضافة ملتقى الشباب العربى والأفريقى

محافظ أسوان يكرم المشاركين فى أعمال التجميل التى تمت لاستضافة ملتقى الشباب العربى والأفريقى