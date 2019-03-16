شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء ووزير الطيران يفتتحان مركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، مركز الخدمات اللوجستية بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوي، بمطار القاهرة الدولي اليوم السبت.
تم إنشاء المركز لتقديم الخدمات للمتعاملين في إدراج وتشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية لنظام الوارد، بما في ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكتروني من خلال البنوك، يأتي ذلك ضمن سياسة الدولة في حوكمة إجراءات الاستيراد والتصدير.
ومن المقرر أن يقوم المركز الذي يتبع مصلحة الجمارك في دعم التجارة الإلكترونية بمصر والحرص والسعي المستمر لتنظيم وتيسير وحوكمة إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال تطبيق منظومة النافذة القومية الواحدة للتجارة الخارجية، وسيقدم المركز الخدمة لمدة أسبوع لعملاء شركة ميناء القاهرة للشحن الجوي، تليها شركة مصر للطيران وشركة إير فرانس ثم الإعلان عن تفعيل الخدمات الأخرى تباعا.
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