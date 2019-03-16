شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة ناعوت تقترح إطلاق اسم «الشهداء» على مسجد مذبحة نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اقترحت الكاتبة، فاطمة ناعوت، إطلاق اسم مسجد «الشهداء» على المسجد الذي حدثَت به مذبحة نيوزيلندا. Advertisements وأضافت، عبّر منشور كتبته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»: «الأطفال تعلموا الدرس الذي أخفق فيه الكبار، أطفال نيوزيلندا يعالجون الكراهية بالحب والزهور أمام مسجد الشهداء». وتابعت: «أرجو إطلاق اسم مسجد (الشهداء) على المسجد المنكوب بالبغضاء العِرقية».

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