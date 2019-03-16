شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية جديدة بـ«جامعة الدول» بسبب «هواية» المترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة لأعمال حفر مترو الأنفاق، عن عمل تحويلات مرورية بشارع جامعة الدول العربية لمدة ثلاث سنوات، لإنشاء هواية محطة مترو الأنفاق، ضمن أعمال إنشاء محطة مترو «جامعة الدول العربية»، لمدة 3 سنوات، ابتداءً من أمس الأول، الجمعة.

ومن المفترض أن يتم إغلاق جزئي لشارع جامعة الدول العربية في الاتجاه القادم من شارع السودان باتجاه ميدان النصر، بداية من المنطقة المواجهة لنقطة شرطة الأوقاف، بطول 250 متر وعرض 15 متر متغير الأبعاد، حتى المنطقة المواجهة لمبنى الأسواق الحرة مع ترك حارة مرورية لحركة السيارات بدون تحويلات مرورية.

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وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال، بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بنطاق الأعمال بالكامل، وتعيين الخدمات المرورية، لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.

وأطلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي مدير المرور، عدت حملات مرورية، تمكنت من ضبط 2051 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

كما شهدت جميع الطرق كثافة في الخدمات والحملات المرورية، لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير، التي تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

وفي مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة، بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، أسفرت جهودها عن ضبط 42 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.