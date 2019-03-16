شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: المرأة المصرية لم تبخل على مجتمعها ووطنها بكل ما لديها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تحية تقدير واحترام للمرأة المصرية بمناسبة «يوم المرأة المصرية⁩» الذي يوافق، السبت. وكتب «حافظ»، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «نتوجه بتحية تقدير واحترام إلى كل ⁧سيدة مصرية⁩ لم تبخل على مجتمعها ووطنها بكل ما لديها من أجل مستقبل أفضل لنا جميعاً، فكانت على قدر المسؤولية في كل موقع وميدان».

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