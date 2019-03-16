شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف بلدك.. محمية السلوم أغنى المناطق فى التنوع البيولوجى للأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى محمية السلوم أول محمية ذات مكون بحرى خالص فى المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط.

وقالت الوزارة: "تعد محمية السلوم أول محمية ذات مكون بحرى خالص فى المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط، أعلنت محمية طبيعية فى عام 2010، مضافا إليها شريط برى ساحلى يحيط بها لحماية الأنظمة البرية والساحلية".



محمية السلوم

تقع المحمية على الحدود الغربية لمصر مع ليبيا فى الجزء الشمالى الغربى من محافظة مرسى مطروح، وتبلغ مساحتها حوالى 383 كيلو متر مربع، ويقع الجزء البحرى منها فى المياه الإقليمية المصرية، بالإضافة إلى الجروف شمال مدينة السلوم وجزء ساحلى يمتد لمسافة حوالى 500 متر بعمق النطاق الساحلى.

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يوجد بالمحمية ما يقرب من 160 نوعًا من الطيور ما بين مقيمة ومهاجرة مثل حبارى الشمال الإفريقى وأنواع القنبرة، وتضم أكثر من 30 نوعا من الزواحف والبرمائيات بعضها مهدد بالإنقراض مثل السلحفاة البحرية كبيرة الرأس، والورل، والسحالى، والثعابين، كما يوجد بها ما يزيد على 30 نوعًا من الثدييات بالمحمية.

تحتوى محمية السلوم أيضا على أكثر من 57 نوعًا من الكائنات القاعية الكبيرة فى خليج السلوم مثل الرخويات، القشريات والجلد شوكيات، كما تضم 55 نوعًا بحريًا من الأنواع التجارية، و12 ألف نوع بحرى منها 8500 من الكائنات الحيوانية المرئية، ويتوافر بها أيضًا أكثر من 1300 نوع نبات بحرى، تعد المحمية من أغنى المناطق من حيث التنوع البيولوجى للأسماك، أما عن التنوع الحيوى فيمثل نحو 9% من إجمالى الأنواع فى بحار العالم.

وتُشير بيانات المتابعة للربع الثانى من العام المالي الحالي 2018/2019 إلي إجمالى عدد المشروعات المُنفذة بمحافظة مطروح نحو 24 مشروعاً،وبتكلفة بلغت نحو 148.8 مليون جنيه.