شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. منافسة قوية فى اليوم الثانى لأولمبياد شباب جامعات أفريقيا بجامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرت اليوم عدد من المباريات بين الفرق المنافسة، فى الأولمبياد الأولى لشباب جامعات أفريقيا، التى تحتضنها جامعة الأزهر، وأطلق فعالياتها الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر.

وأقيمت اليوم فى صالة جهاز الرياضة العسكرى 4 مباريات فى كرة السلة، المباراة الأولى "بنات"، وجرت بين منتخب الشباب ومنتخب الجامعة، وفاز بها "منتخب مصر للبنات".

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وجرت المباراة الثانية "بنين، وكانت بين منتخب جامعة أسوان ومنتخب جامعة الأزهر، وفاز بها "منتخب أسوان"، والمباراة الثالثة "بنين" وكانت بين منتخب الكاميرون ومنتخب مدينة البعوث الإسلامية وفاز بها "منتخب الكاميرون".

واختتمت منافسات اليوم بالمباراة الرابعة "بنين" والتى جرت بين منتخب نيجيريا ومنتخب مدينة البعوث وفاز بها "منتخب نيجيريا".