"الصحة": 40 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع مستشفيات محافظة أسوان، والدفع بـ 40 سيارة إسعاف مجهزة (عناية مركزة)، و3 لنشات إسعاف، لتأمين فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي، الذي ينطلق اليوم السبت في مدينة أسوان وحتى 18 مارس الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت وزيرة الصحة أنه تم تزويد قاعة المؤتمرات بوحدة رعاية فائقة، فضلا عن 2 عيادة طبية مجهزة ومزودة بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية المتكاملة، وبها أطباء من كافة التخصصات، كما تم تأمين قاعة المؤتمرات بـ 6 سيارات إسعاف مجهزة بالرعاية الفائقة.

من جانبه، أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد إلى أنه تم توفير مخزون استراتيجي بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع مستشفيات المحافظة، كما تمت مراجعة مخزون أكياس الدم، والتأكد من توافر كافة الفصائل بكميات وفيرة، لافتا إلى أنه تم منع كافة الإجازات للفرق الطبية، كما تم زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ، والعناية المركزة.

Advertisements

وأضاف أن مقرات إقامة الوفود تحظى بتغطية إسعافية لكافة الفنادق من خلال سيارات إسعاف مجهزة، لافتا إلى أن الطرق الداخلية والفرعية ومنطقة كورنيش النيل وشارع المحطة، والمناطق الأثرية والسياحية مؤمنة بتمركزات لسيارات الإسعاف على مدار الساعة، أما فيما يتعلق بمطار أسوان فقد تم تأمينه بسيارتي اسعاف مجهزتين رعاية مركزة.

وعن وحدات الطوارئ والأزمات، أكد أنه تم توفير وحدتين للطوارئ والتدخل الطبي الميداني يعمل بها طبيب ومشرف إسعاف لكل وحدة، فضلا عن توفير سيارتين للتدخل الطبي والاستجابة الأولية.

من جانبه، أوضح رئيس هيئة الإسعاف المصرية الدكتور محمد جاد أن غرفة إدارة الأزمات والمتابعة تنعقد بمقر الهيئة بمدينة أسوان على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ خطة الاستعدادات وإعداد تقارير دورية وإرسالها لفريق القيادة والتحكم، وكذلك متابعة كافة تحركات السيارات الإسعافية بمحافظة أسوان.​