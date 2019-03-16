وزارة الهجرة تعلن آلية للتواصل حول المفقودين في حادث نيوزيلندا الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استمرار متابعة الوزارة للحادث الإرهابي في نيوزيلندا، والتنسيق الكامل مع السفير طارق الوسيمي سفير مصر بنيوزيلندا.

وتابعت وزيرة الهجرة، في بيان السبت، أن الحكومة النيوزيلندية خصصت أرقاما وبريدا إلكترونيا لتسجيل الأشخاص المفقودين، عبر موقع الروابط العائلية اضغط هنا:

أو رقم الهاتف 0800 115 019.

رقم الهاتف الدولي للشرطة هو +64 3 353 4532

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وفقا لما جاء خلال اجتماع نظمته الحكومة النيوزيلندية وبيان لمجلس الوزراء النيوزيلندي.

كما أكدت تواجد فريق متخصص في كرايستشيرش، وأن السفارة تتواصل معه على مدار الساعة.

وأعلنت الحكومة النيوزيلندية خلال مؤتمر صباح اليوم استعدادها لنقل جثامين الضحايا إلى البلاد الأصلية، وسعيهم للموازنة بين سرعة ذلك والإجراءات القانونية بنيوزيلندا.

وفي هذا الصدد، تقوم شرطة نيوزيلندا بعملية تحديد هوية ضحايا الكوارث، كما أشارت إلى عدم التأكد من أي معلومات "نهائية" عن جنسيات المتوفين.

وتتلقى وزارة الهجرة أي استفسارات من أسر المفقودين في الحادث عبر البريد الإلكتروني، حيث سيتم إرسال هذه الاستفسارات مباشرة إلى السفارة المصرية بنيوزيلندا، وعنوان البريد الإلكتروني المخصص لذلك هو: اضغط هنا