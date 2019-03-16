وزيرة البيئة تطلق المنتدى الإلكتروني لحشد الموارد المالية لاتفاقية التنوع البيولوجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهر- أ ش أ:

أطلقت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد المنتدى الإلكتروني لحشد الموارد المالية والالتزامات لاتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات جمعية الأمم المتحدة للبيئة التي أقيمت في العاصمة الكينية نيروبي.

وقالت وزيرة البيئة في كلمة ألقتها بصفتها رئيس مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر، أمام جمعية الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي:إن مصر حققت نجاحا كبيرا باستضافتها مؤتمر التنوع البيولوجي، في نوفمبر الماضي بشرم الشيخ، الذي شارك فيه أكثر من 7 آلاف شخص، سواء رؤساء دول ووفود وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني، وتم اتخاذ 75 قرارا وتوصية في نهاية المؤتمر الذي تسلمت مصر رئاسته حتى 2020.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم السبت، على أهمية التحرك السريع والتنسيق والتعاون الجماعي بين كافة الأطراف لإنقاذ التنوع البيولوجي، كما طالبت بعقد اجتماع وزاري لبحث الخطوات والإجراءات التي يجب اتخاذها للحفاظ على التنوع البيولوجي حتى 2020 وذلك بتحديد الأولويات والأهداف في إطار خارطة طريق واضحة ومحددة العناصر.

وأعلنت فؤاد إطلاق المنصة الإلكترونية لحشد الموارد المالية والالتزامات لاتفاقية التنوع البيولوجي من أجل أن يقوم الجميع بالقيام بأدوارهم والوفاء بالتزاماتهم في هذا الملف الذي يهم جميع الدول.

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