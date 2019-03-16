وزير الكهرباء لمصراوى: الصيف المقبل بلا انقطاعات.. وإجراءات ضد من يصدر فاتورة خاطئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الصيف المقبل لن يشهد أي انقطاعات بعد اقتراب الانتهاء من تنفيذ خطة الوزارة لتطوير وتحديث شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، موضحا أنه كلف المهندس أسامة عسران نائب الوزير، للقيام بجولات وزيارات مستمرة لشركات توزيع كهرباء خلال الأيام الماضية لمتابعة سير العمل داخل الشركات المختلفة.

وتوعد وزير الكهرباء في تصريحاته لمصراوى، بالتصدي ومعاقبة أي موظف يثبت تورطه فى إصدار فواتير كهرباء غير صحيحة أو سليمة، مشددا على أن الوزارة ملتزمة بتقديم أفضل وأجود ما لديها من خدمات لتحقيق الرضا لدى المشتركين والمواطنين، مؤكدا أن إجمالى عدد الفواتير الشهرية التي تصدرها الوزارة تصل إلى نحو 30 مليون فاتورة، ونسبة الأخطاء لا تتعدى 1% ولكنها غير مقبولة.

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وأضاف أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتحري الدقة في إصدار فاتورة الاستهلاك الشهرية ومراجعتها قبل مطالبة المواطنين بها، علاوة على ضرورة الالتزام بتقسيط التراكمات التي تحدث نتيجة خطأ من جانب الشركة، وعدم مطالبة المواطنين بها دفعة واحدة، لافتا إلى أنه يعتبر حق المواطن فى الحصول على خدمة مميزة سواء فنية أو إدارية خطًا أحمر لا يسمح لأحد أن يتجاوزه.

وأوضح أن فاتورة الاستهلاك الشهرية تتم مراجعتها بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء كل شهر بشكل منتظم، لافتاً إلى أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء الشركات بمراجعة الفواتير بعد طباعتها واستخراج القراءات الشاذة التي لا تعبر عن استهلاك المواطنين الفعلية مقارنة بالنمط الاستهلاكي لهم.

وشدد وزير الكهرباء، خلال اجتماعه الأخير، على رؤساء شركات التوزيع التسع بمستوى الجمهورية على ضرورة مراجعة الفواتير قبل إصدارها، من خلال التقدم بشكاوى عبر الخط الساخن للوزارة رقم 121، أو إرسال رسالة قصيرة على رقم 91121.