رئيس "إفريقية النواب" يطالب المجتمع الدولي بالتكاتف لدحر الإرهاب بكل صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن استهداف مسجدين فى نيوزيلاندا أمس الجمعة، يعد عملا إرهابيا يتنافى مع كافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، مطالبا المجتمع الدولي بالتكاتف سويا لدحر الإرهاب بكل صورة وألا يقتصر التضافر فقط من خلال بيانات شجب وإدانة.

وأدان النائب طارق رضوان ـ في تصريح صحفى اليوم ـ الهجوم الإرهابي بمدينة كرايست تشيرش بنيوزيلاندا والذى راح ضحيته العشرات من المصلين، ووصف الهجوم بأنه "عمل إرهابي غادر".

وأعرب عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا..داعيا الله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان. اقرأ أيضاً: أسوأ يوم في نيوزيلندا.. الهجوم المروع على مسجدين (تغطية خاصة)

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