برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تشابك جهات الولاية على أراضي الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بشأن تشابك جهات الولاية على الأراضي وكذا جهات التراخيص .

وقال فؤاد، في طلب الإحاطة، بحسب بيان السبت، إن وجود تشابك شديد بين جهات الولاية على الأراضي المملوكة للدولة تسبب في مشكلة وأزمة في تراخيص الأراضي خاصة مع المستثمرين .

وأضاف فؤاد، أن أزمة "عرب العوامر بمحافظة أسيوط، وكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، مثال معاصر لأزمة تراخيص الأراضي.

وطالب فؤاد، بضرورة إعادة النظر في القوانين وآلية تطبيقها بشكل ينتج ثمارها وييسر عملية التراخيص ويحدد اختصاصات جهات الولاية وتوحيد جهة الترخيص بما يساهم في جذب الاستثمارات و عدم نفورها بسبب التشابك الإدراي.​