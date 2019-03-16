خلال 24 ساعة.. ضبط 3277 مخالفة مرورية متنوعة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عدة حملات على الطرق والمحاور الرئيسية، تنفيذا لتعليمات اللواء مصطفى شحاتة مدير الأمن، بتكثيف الحملات لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.
وأسفرت الحملة التي قادها ضباط الإدارة على مدار الـ 24 ساعة المنقضية، عن ضبط3277 آلاف مخالفة متنوعة شملت "انتظار خاطئ، بدون رخصة تسيير، بدون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكباري، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث في المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".
تحرر محضر عن كل واقعة على حدة، وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة بإحالة الوقائع للنيابات المختصة.
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