مباحث التموين تضبط 65 قضية متنوعة في الجيزة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل. وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، عن ضبط 65 قضية تموينية تنوعت ما بين 10عدم حمل شهادة صحية، 11 إدارة منشأة بدون ترخيص. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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