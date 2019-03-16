الشرطة تداهم "دواليب المخدرات" وتضبط 28 تاجرا و6 أسلحة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق. وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع. وقد أسفرت الحملة خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن ضبط 28 متهم بالاتجار في المواد المخدرة وضبط بحوزتهم 1610جرام حشيش، 150 إستروكس، 528 اقراص مخدر. كما تمكنت القوات من ضبط 6 متهمين بحوزتهم 6 أسلحة نارية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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