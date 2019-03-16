محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من القبض على لصين حاولوا قتل صاحب شقة ضبطهم أثناء قيامهم بسرقتها بمنطقة المطرية. ورد بلاغ لقسم شرطة المطرية، من "محمد.ع، يفيد بقيام عاطلين بالهجوم على شقته وكسر بابها وأثناء محاولتهم سرقتها حضر المجني عليه فقاموا بالتعدي عليه لكن الجيران تمكنوا من الإمساك بهما وتسليمها للشرطة. وبالفحص تبين أنهما "هادي.م"، "رامي.ع"، عاطلين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة. تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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كانت هذه تفاصيل خبر أهالي ينقذون جارهم من أيدي لصين تعديا عليه وحاولا سرقة شقته بالمطرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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