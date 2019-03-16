الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

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طقس - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ووسط وجنوب سيناء، زتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء لتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 13 19شبين الكوم 13 19طنطا 12
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا:
المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 13 19
شبين الكوم 13 19
طنطا 12 19
دمنهور 11 18
الإسكندرية 11 18
بلطيم 12 18
مطروح 11 18
السلوم 10 18
سيوة 11 21
بورسعيد 13 19
دمياط 13 19
الزقازيق 10 20
الإسماعيلية 10 20
السويس 12 20
العريش 12 19
رفح 12 18
رأس سدر 13 22
نخل 5 18
نويبع 16 24
طابا 12 18
كاترين 4 15
الطور 14 22
شرم الشيخ 15 25
الغردقة 14 25
مرسى علم 15 23
الفيوم 11 21
بني سويف 11 22
المنيا 10 22
أسيوط 9 22
سوهاج 8 23
قنا 10 24
الأقصر 11 24
أسوان 14 26
أبو سمبل 11 25
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