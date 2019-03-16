انت الان تتابع غلق «بوغاز رشيد» وتوقف الصيد في إدكو بسبب الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شهدت مدن وقرى محافظة البحيرة، اليوم، هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق الشوارع وشلل الحركة المرورية وإغلاق المحال التجارية، فضلا عن توقف حركة الملاحة والصيد في بوغاز رشيد وميناء إدكو والمعدية، كإجراء احترازي بسبب سوء حالة الطقس وارتفاع الأمواج. وأعلنت إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة تعرض العديد من المراكز لأمطار غزيرة، وكثفت مديرية أمن البحيرة من الدوريات المرورية على الطرق السريعة ومداخل المدن تجنبًا لوقوع حوادث على الطرق، كما تم رفع حالة الطوارئ في جميع المرافق الخدمية، خصوصا طريقي مصر- إسكندرية الزراعي، والصحراوي والطريق الساحلي.

وتم غلق البوغاز منعًا لاصطدام مراكب الصيد بعضها ببعض، وتعرضها للغرق، كما توقفت حركة الصيد بميناء المعدية وبحيرة إدكو حرصا على سلامة الصيادين مع هطول الأمطار. ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الأجهزة التنفيذية بسرعة شفط مياه الأمطار وإزالة التراكمات وتجمعات المياه، مشددا على استعداد جميع الوحدات

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