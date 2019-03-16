انت الان تتابع بسبب النوة.. استمرار غلق ميناء البرلس لليوم الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ موجة من الطقس السيئ، صباح اليوم السبت، بعد تحسن نسبي في حالة الطقس أمس، بسبب نوة الحسوم، حيث شهدت المحافظة عودة الرياح الشديدة والأمطار، خاصة على القرى الواقعة على ساحل البحر المتوسط بمركز البرلس ومطوبس. وأكد أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، أن الصيد ببحيرة البرلس والبحر المتوسط ما زال متوقفا بسبب سوء الأحوال الجوية، وكذلك استمرار غلق ميناء الصيد ببرج البرلس لليوم الرابع، حيث لا تزال نوة الحسومات مستمرة؛ لذلك ما زال بوغاز رشيد وميناء الصيد ببرج البرلس مغلقين وتم منع الصيد فيهما حرصا على حياة الصيادين.
من جانبه، أكد محمد عبد الله، مدير عمليات المحافظة، أن غرفة العمليات منعقدة على مدار الـ24 ساعة؛ لمتابعة حالة الطقس وسحب المياه المتراكمة في الشوارع. وأصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، قرارا برفع حالة التأهب القصوى لمتابعة حالة الطقس في جميع المراكز والمدن، وسحب المياه المتراكمة نتيجة
من جانبه، أكد محمد عبد الله، مدير عمليات المحافظة، أن غرفة العمليات منعقدة على مدار الـ24 ساعة؛ لمتابعة حالة الطقس وسحب المياه المتراكمة في الشوارع.
وأصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، قرارا برفع حالة التأهب القصوى لمتابعة حالة الطقس في جميع المراكز والمدن، وسحب المياه المتراكمة نتيجة الأمطار.
وتأثرت حركة السير على الطريق الساحلي الدولي الرابط بين بورسعيد والإسكندرية، فاضطر سائقو السيارات، خاصة الشاحنات الكبيرة، إلى تقليل السرعة، خاصة أمام قرى المركز بالبرلس؛ لتراكم كميات كبيرة من الرمال والأمطار التي انتقلت من الكثبان الرملية الموجودة بجوار الطريق الدولي بفعل الرياح، ما شكل خطورة كبيرة على السيارات العابرة بهذه المنطقة.
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