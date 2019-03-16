مثل هذا اليوم.. وفاة ابن خلدون وعودة طابا لمصر

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في مثل هذا اليوم 16 مارس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أنه شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1939: ألمانيا النازية تحتل تشيكوسلوفاكيا في الحرب العالمية الثانية. في عام 1977: اغتيال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني كمال جنبلاط في كمين مسلح على طريق بعقلين / دير دوريت. في عام 1989: عودة طابا إلى السيادة المصرية وذلك برفع العلم المصري فيها. في عام 1922: ولد كارم محمود، مغني مصري.

في عام 2017: انتخاب الملغاشي أحمد أحمد رئيسا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلفا للكاميروني عيسى حياتو.في عام 1923: ولد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.في عام 1967: ولدت حنان شوقي، ممثلة مصرية.في عام 1406: وفاة ابن خلدون، مؤرخ وعالم اجتماع عربي.في عام 1914: وفاة شارل ألبير

في عام 2017: انتخاب الملغاشي أحمد أحمد رئيسا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلفا للكاميروني عيسى حياتو. في عام 1923: ولد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية. في عام 1967: ولدت حنان شوقي، ممثلة مصرية. Advertisements في عام 1406: وفاة ابن خلدون، مؤرخ وعالم اجتماع عربي. في عام 1914: وفاة شارل ألبير غوبا، سياسي سويسري حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1902. في عام 1935: وفاة جون مكليود، عالم فيزيولوجيا اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1923. في عام 1940: وفاة سلمى لاغرلوف، كاتبة سويدية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1909. في عام 1996: وفاة جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر الشريف الأسبق. في عام 1998: وفاة ديريك هارولد بارتون، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1969.

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