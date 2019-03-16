شكرا لقرائتكم خبر عن «الشمس الكبيرة» تضرب سواحل الاسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت موجة الطقس السيئ ضرب الاسكندرية وتعرضت سواحل المدينة وأجزاء من الساحل الشمالي إلى أمطار غزيرة صباح اليوم مصحوبة برياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. فيما أعلنت سلطات ميناء الاسكندرية استمرار فتح بوغاز مينائي الاسكندرية والدخيلة امام حركة الملاحة البحرية.

ودفعت شركة الصرف الصحي، والأحياء وشركة نهضة مصر بسيارات وعمال لإزالة آثار الأمطار التي تعرضت لها المدينة، وذلك لضمان استمرار حركة المرور والمارة.

وعلى صعيد متصل قررت سلطات ميناء الاسكندرية استمرار فتح بوغاز مينائي الاسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية بعد توقف 3 أيام.

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وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن إدارة الحركة بالميناء قررت ظهر أمس الجمعة فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجو مائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من والي الميناء بشكل آمن.

ولفت «الغندور» إلى أن إدارات الحركة بالميناء بدأت فوراً بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجي البالغ عددها 40 سفينة.

ومن جانبه وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من والي الميناء بشكل آمن.

يذكر أن الإسكندرية، تتعرض لموجة من الطقس السيئ يصاحبها عواصف ورياح غربية وانخفاض في درجات الحرارة، بالتزامن مع بدء نوه «الشمس الكبيرة» والتي بدأت قبل موعدها ومن المنتظر أن تستمر لمدة يومين فقط وتهب خلالها رياح شرقية.