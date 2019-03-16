شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات أسوان لتأمين ملتقى الشباب العربي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع مستشفيات محافظة أسوان، والدفع بـ40 سيارة إسعاف مجهزة عناية مركزة، و3 لنشات إسعاف، لتأمين فاعليات ملتقى الشباب العربى الإفريقي والمنعقد في مدينة أسوان خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت وزيرة الصحة، أنه تم تزويد قاعة المؤتمرات بوحدة رعاية فائقة، فضلا عن 2 عيادة طبية مجهزة ومزودة بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية المتكاملة، وبها أطباء من كل التخصصات، كما تم تأمين قاعة المؤتمرات بعدد 6 سيارات إسعاف مجهزة رعاية فائقة.

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من جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم توفير مخزون استراتيجي بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع مستشفيات المحافظة، كما تم مراجعة مخزون أكياس الدم، والتأكد من توافر كافة الفصائل بكميات وفيرة، لافتا إلى أنه تم منع كافة الاجازات للفرق الطبية، كما تم زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ، والعناية المركزة.

وأضاف أن مقرات إقامة الوفود تحظى بتغطية اسعافية لكافة الفنادق من خلال سيارات اسعاف مجهزة، لافتا إلى أن الطرق الداخلية والفرعية ومنطقة كورنيش النيل وشارع المحطة، والمناطق الأثرية والسياحية مؤمنة بتمركزات لسيارات الإسعاف على مدار الساعة، أما فيما يتعلق بمطار اسوان فقد تم تأمينه بسيارتين اسعاف مجهزتين رعاية مركزة.

وعن وحدات الطوارئ والأزمات، أكد أنه تم توفير وحدتين للطوارئ والتدخل الطبي الميداني يعمل بها طبيب ومشرف اسعاف لكل وحدة، فضلا عن توفير سيارتين للتدخل الطبي والاستجابة الأولية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الاسعاف المصرية، أن غرفة ادارة الأزمات والمتابعة تنعقد بمقر الهيئة بمدينة أسوان على مدار الساعة منذ بدء تنفيذ الخطة لمتابعة تنفيذ الخطة واعداد تقارير دورية وارسالها لفريق القيادة والتحكم، وكذلك متابعة كافة تحركات السيارات الاسعافية بمحافظة أسوان.