شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر من الفراولة تتخطي حاجز الـ20 ألف طن خلال 70 يومًا فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن اللجان الفنية تابعت حالة محصول الفراولة بمختلف المحافظات، ضمن خطة وزارة الزراعة لزيادة الصادرات الزراعية من الفراولة بإعتباره من المحاصيل الزراعية الأكثر إقبالا على التصدير إلى الخارج، مشيرا إلى أن إجمالي صادرات مصر من الفراولة الطازجة خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتي 10 مارس الحالي بلغت 20 ألفا و810 أطنان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الإدارة المركزية للبساتين مع مهندسي الإدارة لإستعراض أهم المشاكل التي تواجه مزارعي الفراولة، وخطة الأرشاد التي تنفذها وزارة الزراعة لتطبيق الممارسات الجيدة في زراعة الفراولة، مشيرا إلى أن السعودية إحتلت المركز الاولي في إستيراد الفراولة المصرية بإجمالي كمية بلغت 9441 طن، تلاها العراق بإجمالي كمية بلغت 2139 طن فراولة طازجة، ثم بلجيكا في المركز الثالث بإجمالي كمية 1831 طنا، تلتها في المركز الرابع الأمارات العربية المتحدة بإجمالي كمية بلغت 1384 طنا.

وأوضح «عطا»، إن إجمالي صادرات مصر من الفراولة إلى المانيا بلغت 1348 طنا، تلتها إنجلترا بإجمالي كمية بلغت 983 طن، بينما توزعت باقي كميات صادرات الفراولة إلى روسيا والكويت وجنوب أفريقيا وعمان والبحرين وهولندا وايرلندا وفرنسا وتركيا وماليزيا ولوكسمبورج وسويسرا وأوكرانيا ونيجيريا وغانا والمجر واوغندا والصين وجورجيا.