أخبار مصر

صادرات مصر من الفراولة تتخطي حاجز الـ20 ألف طن خلال 70 يومًا فقط

0 نشر
متولي سالم 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر من الفراولة تتخطي حاجز الـ20 ألف طن خلال 70 يومًا فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن اللجان الفنية تابعت حالة محصول الفراولة بمختلف المحافظات، ضمن خطة وزارة الزراعة لزيادة الصادرات الزراعية من الفراولة بإعتباره من المحاصيل الزراعية الأكثر إقبالا على التصدير إلى الخارج، مشيرا إلى أن إجمالي صادرات مصر من الفراولة الطازجة خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتي 10 مارس الحالي بلغت 20 ألفا و810 أطنان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الإدارة المركزية للبساتين مع مهندسي الإدارة لإستعراض أهم المشاكل التي تواجه مزارعي الفراولة، وخطة الأرشاد التي تنفذها وزارة الزراعة لتطبيق الممارسات الجيدة في زراعة الفراولة، مشيرا إلى أن إحتلت المركز الاولي في إستيراد الفراولة المصرية بإجمالي كمية بلغت 9441 طن، تلاها العراق بإجمالي كمية بلغت 2139 طن فراولة طازجة، ثم بلجيكا في المركز الثالث بإجمالي كمية 1831 طنا، تلتها في المركز الرابع الأمارات العربية المتحدة بإجمالي كمية بلغت 1384 طنا.

وأوضح «عطا»، إن إجمالي صادرات مصر من الفراولة إلى المانيا بلغت 1348 طنا، تلتها إنجلترا بإجمالي كمية بلغت 983 طن، بينما توزعت باقي كميات صادرات الفراولة إلى روسيا والكويت وجنوب أفريقيا وعمان والبحرين وهولندا وايرلندا وفرنسا وتركيا وماليزيا ولوكسمبورج وسويسرا وأوكرانيا ونيجيريا وغانا والمجر واوغندا والصين وجورجيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صادرات مصر من الفراولة تتخطي حاجز الـ20 ألف طن خلال 70 يومًا فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى