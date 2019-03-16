شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. استئناف رحلات الغطس لجزيرتي «الأخوين» بالبحر الأحمر بشروط مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستأنف، السبت، رحلات الغطس لجزيرتي «الأخوين» بالبحر الأحمر وذلك بضوابط وشروط مشددة بعد إغلاقها ٣ أشهر.

كان قد قرر اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر السماح باستئاف أنشطة الغوص ورحلات السفاري لجزيرتي «الأخوين» بالبحر الأحمر والتي تعد أشهر مناطق الغطس في العالم وذلك بعد إغلاقها ٣ اشهر وذلك من خلال ضوابط مشددة شملها قرار المحافظ رقم ١٤٨ والذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه.

وحدد القرار تواجد مراكب السياحة في الفترة النهارية فقط من السادسة صباحا وحتى الرابعة عصرا وحظر مبيت أي مراكب بالجزيرتين مع اقتصار تواجد ١٢ مركبا سياحيا بمنطقة جزيرة الأخ الكبير و٦ مراكب بجزيرة الأخ الصغير والحصول على إذن كتابي من غرفة سياحة الغوص بتنظيم الرحلة بالتنسبق مع محميات البحر الاحمر ويحظر حظرا تاما القاء مخلفات عضوية اغذية أو مخلفات مطاعم وعدم صرف مياه الصرف الصحي بالقرب من الجزيرين أو مسافة ٥ ميل بحري أو في المياه المفتوحة.

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كانت غرفة سياحة الغوص من تنفيذ برنامج تدريبى شامل لزيادة الوعى والمعرفة البيئة لكافة العاملين بالمراكب السياحية وطرق التعامل الآمن مع موارد البيئة البحرية وخاصة بمناطق المحميات الطبيعية لتوعيتهم بخطورة الممارسات البيئة الغير سليمة التي تتسبب في الإضرار بالبيئة البحرية.

كما انتهت منظمة SHARKPROJECT من تنفيذ الخطة الأولى في رفع مستوى الوعي لبيئي لدى اطقم عمل اللنشات السياحية ومدربين الغطس العاملين في رحلات السفاري كمرحلة أولى حيث قام فريق مكون من مدربين عالميين بعمل سلسلة من ورش العمل لتأهيل وتدريب عدد 10 غطاسين يعملون في البحر الأحمر ليقوموا بدورهم بعمل ورشات تدريبية لجميع الغطاسين العاملين في منطقة البحر الأحمر.

وشملت خطة التدريب (النظري والعملي) دراسة سلوك اسماك القرش وطرق الغوص الآمن مع أسماك القرش وأفضل الممارسات العامة للرحلات العاملة في هذه المناطق بهدف زيادة الوعي البيئي وتحسين أداء وقدرات طواقم القوارب ومدربين الغطس للتفاعل بشكل صحيح وآمن مع أسماك القرش وإنشاء نظام بمنح شهادات لأطقم القوارب ومدربين الغطس للمراكب الأسبوعية القائمة بالعمل في الجزر البعيدة مثل جزر الأخوين. وتطبيق قائمة من العقوبات على المخالفين وإجراء دراسة شاملة عن سلوك اسماك القرش وعددها في مناطق الجزر البعيدة خاصة منطقة جزر الأخوين.

كانت مجلة الغطس الدولية البريطانية «dive magazin» قد وضعت جزيرتي الأخوين بالبحر الأحمر في المرتبة الثالثة ضمن افضل ١٠ مناطق للغطس في العالم يرتادها السائحين حيث اكدت المجلة في مسابقتها السنوية لعام ٢٠١٨ ان البحر الاحمر جاء في المرتبة الثالثة من بين افضلى١٠ وجهات لممارسي رياضة الغطس في العالم.