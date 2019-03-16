شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تعلن آلية للتواصل حول المفقودين في «هجوم نيوزيلندا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، استمرار متابعة الوزارة للحادث الإرهابي في نيوزيلندا، والتنسيق الكامل مع السفير طارق الوسيمي، سفير مصر بنيوزيلندا.

وقالت وزيرة الهجرة إن الحكومة النيوزيلندية خصصت أرقاما وبريدا إلكترونيا لتسجيل الأشخاص المفقودين، عبر موقع الروابط العائلية، هنا: https://familylinks.icrc.org/new-zealand/en/Pages/Home.aspx، أو رقم الهاتف 0800 115 019، رقم الهاتف الدولي للشرطة هو +64 3 353 4532، وفقا لما جاء خلال اجتماع نظمته الحكومة النيوزيلندية وبيان لمجلس الوزراء النيوزيلندي.

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وأشار «مكرم» إلى تواجد فريق متخصص فيكرايستشيرش وتتواصل معه السفارةعلى مدار الساعة.

وأعلنت الحكومة النيوزيلندية خلال مؤتمر، صباح السبت، استعدادها لنقل جثامين الضحايا إلى البلاد الأصلية، وسعيهم للموازنة بين سرعة ذلك والإجراءات القانونية بنيوزيلندا.

وفي هذا الصدد، تقوم شرطة نيوزيلندا بعملية تحديد هوية ضحايا الكوارث، كما أشارت إلى عدم التأكد من أي معلومات «نهائية» عن جنسيات المتوفين.

وتتلقى وزارة الهجرة أي استفسارات من أسر المفقودين في الحادث عبرالبريد الإلكتروني، حيث سيتم إرسال هذه الاستفسارات مباشرة إلى السفارة المصرية بنيوزيلندا، وعنوان البريد الإلكتروني المخصص لذلك هو: [email protected]