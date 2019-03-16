شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تعزي أسر 4 شهداء مصريين في «هجوم نيوزيلندا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بأسمى آيات العزاء في 4 مصريين استشهدوا في الهجوم الإرهابي الذي شهدته نيوزيلندا، داعية الله أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم الأسر الصبر والسلوان في هذا الحادث الإرهابي الخسيس، مؤكدة استمرار التواصل مع أسر الشهداء، ومع السفارة المصرية التي لم تدخر جهدا في الوقوف بجوار أسر الضحايا.

وتواصلت «مكرم» مع السفير طارق الوسيمي، سفير مصر بنيوزلندا، صباح السبت، والذي أكد أن الشرطة النيوزيلندية عقدت اجتماعا مع أسر شهداء ومصابي حادث المسجدين، اليوم في الرابعة عصرا بتوقيت نيوزلندا السادسة صباحا بتوقيت القاهرة في Hagley College بجوار مستشفى كرايستشيرش.

وأوضح «الوسيمي» أنه «خلال الاجتماع تم إبلاغه أن الضحايا المصريين في الحادث الارهابي بلغ عددهم أربعة، وتم نقل جثامنهم للمستشفى»، مشيرا إلى أنه تم تعيين مرافق لكل عائلة من عائلات الضحايا لمساعدتهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم نقل أو دفن الجثامين ابتداءا من الثلاثاء المقبل.

وأكد السفير أن السفارة المصرية تواصلت مع أهالي الضحايا، وتمثلت الأسماء الموكدة حتى الآن من الشهداء في الآتي:

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١- الشهيد منير سليمان (٦٨ سنه)

٢- الشهيد أحمد حمال الدين عبدالفني (٦٨ سنه)

٣- الشهيد أشرف المرسي

٤- الشهيد أشرف المصري

كما تواصلت الوزيرة مع السيدة سهام زوجة الشهيد أشرف المرسي، ونقلت لها تعازي الدولة المصرية، مؤكدة أنها في تواصل دائم مع الجهات المعنية للمتابعة المباشرة للمستجدات.

ومن جانبها، طالبت سهام، المصريين بالدعاء لأسر الشهداء بالصبر، لأنها فقدت أيضا من أصدقاءها العرب أطفالا وأصدقاء وأخوة في هذا الحادث الإرهابي.