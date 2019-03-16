شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس القداس الإلهي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح السبت، القداس الإلهي من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة مجموعة من أساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة وشعب الكنيسة.

يأتي القداس الإلهي اليوم إحياء لتذكار قديسي الكنيسة الذين رحلوا، ومنهم قداسة البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 من تاريخ من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ117، والقمص فلتأؤس السرياني، والقمص بيشوى كامل والقمص ميخائيل إبراهيم.

يشار إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ستحتفل يوم الأربعاء المقبل بعيد الأم.